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11 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:27  11 апреля 2017 0

Итальянцы арестовали крымские вина, потому что испугались конкуренции. «Пользовалось бешеной популярностью»

Завод марочных вин. Массандра, Ялта, бутыли, массандра, винный погреб
Крымские вина могут составить конкуренцию европейскимФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Арест крымских вин на выставке в Италии объяснили боязнью конкуренции, однако виноделы не намерены отказываться от дальнейшего участия в международных мероприятиях. Об этом сообщил гендиректор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко.

По словам Янины Павленко, европейские производители опасаются конкуренции с винами из России, пишет РИА «Новости». На выставке в Италии крымские вина пользовались ажиотажным спросом.

Как пояснила Павленко, к моменту изъятия бутылок с выставочных стендов полицией, там оставалось не так уж много. «Продукция пользовалась бешеной популярностью», — отметила Янина Павленко.

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Ранее стало известно, что полиция Италии изъяла продукцию крымских винодельческих компаний на международной винной выставке Vanitaly в Вероне.

По данным «Национальной службы новостей», крымские вина забрали с российского стенда после обращения украинской стороны в правоохранительные органы Италии. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал случившееся «хамством».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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