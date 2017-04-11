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11 апреля 2017
10 апреля 2017
07 апреля 2017
19:27  11 апреля 2017 4

В новую общественную палату Тюменской области избрали экс-похитителя и вымогателя. А эколог едва не пролетел

Пресс-завтрак в общественной палате РФ с участием Бречалова А.В. Москва, общественная палата рф, логотип
Отбор кандидатов в Общественную палату Тюменской области иногда кажется очень страннымФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области завершено формирование Общественной палаты региона. В палату, кроме прочих, вошел известный тюменский общественник Михаил Мельцер, судимый в 2010 году за незаконное лишение свободы, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Во вторник, 11 апреля, члены Общественной палаты Тюменской области, выдвинутые губернатором Владимиром Якушевым и Думой региона, выбрали представителей общественных организаций, которые будут работать в палате. Из 45 кандидатов, выдвинутых местными общественными объединениями, в палату были избраны 34 человека. В палату прошли Михаил Мельцер, возглавляющий совет ТРОД «Альянс социально-ориентированных НКО», и ряд других общественных организаций.

В 2009 году о Мельцере заговорили в связи с уголовным делом о похищении предпринимателя из Талицы, который якобы задолжал 70 тысяч рублей. Помощники Мельцера привезли бизнесмена в Тюмень, где мужчину 16 часов избивали, пока он не согласился отдать деньги. На тот момент Михаил Мельцер успел поработать политтехнологом и помощником на общественных началах депутата областной думы от «Справедливой России» Евгения Заболотного (сейчас — замгубернатора Тюменской области — ред.).

Также в Общественную палату области вошли директор ОСП ООО «СибурТобольск» Михаил Агеев и тюменский политолог Аркадий Либерман. А вот местный эколог, председатель комиссии по экологической безопасности при Общественной палате прежнего созыва Альберт Фахрутдинов едва не остался без места. Эколог набрал одинаковое количество голосов «за» с председателем комиссии общественного контроля Общественной палаты Тобольска Игорем Синепальниковым, но проигрывал по числу голосов «против». В регламенте Общественной палаты не оказалось пункта, который бы позволил учесть голоса «против», и общественники провели дополнительное голосование, в результате которого Фахрутдинов победил.

Кто возглавит новую Общественную палату региона, станет известно на заседании 21 апреля. Тогда же будет определено, кто займет должность заместителя председателя палаты.

Николай Бастриков
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