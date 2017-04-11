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11 апреля 2017
10 апреля 2017
19:52  11 апреля 2017 1

Ушел покурить и не вернулся. Депутаты Миасса вновь сорвали сессию

Миасс. Войнов. Третьяков. Челябинск., третьяков станислав
В Миассе продолжается политический кризисФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В очередной раз сорвалась сессия собрания депутатов Миасса Челябинской области, где планировалось выставить оценку главе Геннадию Васькову. Во вторник, 11 апреля, необходимый кворум — 18 человек из 26 — был собран. Но перед голосованием депутат Марат Шакиров вышел покурить и не вернулся, рассказали «URA.RU» в аппарате собрания.

Решение закончить сессию, прерванную 24 марта, было принято на заседании комиссии по бюджету, самой многочисленной в собрании. Вызвали еще несколько человек, набралось 18 депутатов. В зале присутствовали сторонники мэра — депутаты Геннадий Башлыков, Валерий Фролов и Марат Шакиров. Они были в числе тех, кто сорвал сессию в марте и отказался прийти на голосование 4 апреля. На сегодняшнем заседании, когда стало понятно, что кворум набирается, Фролов на глазах у всех депутатов что-то шепнул Шакирову. Тот вышел якобы покурить и не вернулся. На телефонные звонки он не отвечал.

Народные избранники стали звонить еще одному депутату, Андрею Берсеневу, и, как только стало понятно, что Берсенев появится, Башлыков поднялся с места, чтобы покинуть сессию. Стало понятно, что заседание так или иначе будет сорвано, и депутаты решили разойтись. Позже журналистам удалось дозвониться до Шакирова. Он заявил, что решил не возвращаться, так как «его на сессии оскорбляли».

Мэр Геннадий Васьков в настоящее время находится в отпуске. Очередная сессия должна состояться 28 апреля. Васькову грозит коллективный «неуд» по итогам работы за 2016 год.

Альбина Золотухина
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