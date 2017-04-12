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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
06:47  12 апреля 2017 0

Алишер Усманов объяснил, почему обменял участок своей сестры

Открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге, навальный алексей
Усманов планирует привлечь Навального к суду за ложьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алишер Усманов разъяснил ситуацию вокруг передачи подмосковной усадьбы благотворительному фонду «Соцгоспроект», о которой в своих расследованиях упоминал оппозиционер Алексей Навальный. По словам бизнесмена, он договорился с представителями фонда об обмене данного объекта на другой участок земли для своей сестры.

«Моя сестра после потери родителей захотела жить поближе ко мне. Глава „Соцгоспроекта“ Елисеев рассказывал мне о проектах фонда, приглашал вложиться в них. От него я узнал, что фонд планирует девелоперский проект на границе с моим участком. Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом», — заявил Усманов в интервью газете «Ведомости».

Усманов также сообщил, что сделка получилась равноценной, поскольку оба объекта недвижимости стоили около 50 миллионов долларов.

Ранее бизнесмен заявил о том, что собирается подать в суд на Навального за распространение информации, порочащей его честь и достоинство.

Сергей Макеев
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