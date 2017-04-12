06:47 12 апреля 2017 0

Усманов планирует привлечь Навального к суду за ложь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алишер Усманов разъяснил ситуацию вокруг передачи подмосковной усадьбы благотворительному фонду «Соцгоспроект», о которой в своих расследованиях упоминал оппозиционер Алексей Навальный. По словам бизнесмена, он договорился с представителями фонда об обмене данного объекта на другой участок земли для своей сестры.

«Моя сестра после потери родителей захотела жить поближе ко мне. Глава „Соцгоспроекта“ Елисеев рассказывал мне о проектах фонда, приглашал вложиться в них. От него я узнал, что фонд планирует девелоперский проект на границе с моим участком. Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом», — заявил Усманов в интервью газете «Ведомости».



Усманов также сообщил, что сделка получилась равноценной, поскольку оба объекта недвижимости стоили около 50 миллионов долларов.



Ранее бизнесмен заявил о том, что собирается подать в суд на Навального за распространение информации, порочащей его честь и достоинство.