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11:53  12 апреля 2017 0

Ямальский поселок вернули к жизни после ЧП

Шумиха энергоскандал, провода, столбы, электросети
В Яр-Сале восстановили электроснабжениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В обесточенном ямальском поселке восстановлено электроснабжение. Как сообщает объединенная диспетчерская служба «Ямалкоммунэнерго», в 20:15 свет появился во всех домах Яр-Сале.

Работы соответствовали изначальному графику.

ЧП произошло в Яр-Сале 10 апреля 2017 года. Случилось два коротких замыкания. После этого энергетики сутки меняли кабель, который пришел в негодность. По версии специалистов, причиной сбоя стала погода — в поселке был штормовой ветер, провода обледенели. Кроме того, срок службы проводов мог уже подходить к концу из-за сурового климата на Крайнем Севере.

Жителям во время отсутствия электричества раздавали кипяток и горячее питание.

Юлия Фролова
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