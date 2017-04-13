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Главные новости Челябинской области
12:00  13 апреля 2017 0

В центре Челябинска стена обрушилась на тротуар. ФОТО

Клипарты. Челябинск., администрация тракторозаводского района
Чиновники уже отправились на место ЧП (архивное фото)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На перекрестке проспекта Ленина и улицы 40 лет Октября на пешеходную зону рухнула кирпичная стена. Сотрудники районной администрации выехали на место ЧП, сообщили «URA.RU» глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова.

«Сейчас мы отправим туда людей и проверим, что произошло, — сказала агентству глава администрации, узнавшая о ЧП от корреспондента „URA.RU“. — Если есть нарушения со стороны организации, на балансе которой числится объект, виновные будут наказаны».

О происшедшем рассказали обитатели расположенных рядом квартир и офисов. Услышав грохот, они вышли на улицу и увидели заваленный кирпичами тротуар. К счастью, по свидетельствам очевидцев, в этот момент никто не нему не проходил.

К счастью, никто не попал под лавину кирпичей
Фото: «Первый областной»

Это не первый случай подобных ЧП на главной магистрали областного центра. В феврале 2016 года рухнувшая с крыши груда снега и льда раздавила входную группу цветочного магазина. Годом ранее на тротуар обрушился целый балкон дома, расположенного в сотне метров от правительственных зданий. Другие балконы, находящиеся на грани обрушения, по сей день подпирают огромные металлические конструкции. Это придает центру претендующего на саммиты ГОС и БРИКС города неоднозначный вид.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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