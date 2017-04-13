{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 60,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
13 апреля 2017
12 апреля 2017
11 апреля 2017
15:42  13 апреля 2017 0

В Зауралье арестованы сотрудники псевдореабилитационного центра для наркоманов

Наручники, наручники, арест, заключение
Четырем сотрудникам центра "Ирис" вменяют лишение свободы наркозависимыхФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы лиц, страдающих алкогольно-наркотической зависимостью, в реабилитационном центре «Ирис». В настоящее время под стражу заключены четыре сотрудника центра, уточнили «URA.RU» в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, в 2016—2017 годах сотрудники реабилитационного центра «Ирис» Юргамышского района незаконно лишили свободы более 30 человек, прибывших на «лечение» на коммерческой основе, и удерживали их. При этом за непослушание к «пациентам» применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, отметили в ведомстве.

Следователи разыскивают и иных лиц, причастных к преступлению, и потерпевших. Делом занимается отдел по расследованию особо важных дел.

Ранее «URA.RU» подробно рассказало о запутанной истории раздела бизнеса на наркоманах. По одной из версий, фигуранты уголовного дела стали жертвами разборок и рейдерского захвата, по другой — преступниками, которые превратили коттедж в концлагерь. В числе задержанных, по данным агентства, соучредители некоммерческой организации «Ирис» Павел Торохтий и Дмитрий Юшков, а также два сотрудника.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров