20:01 13 апреля 2017 0

За четыре дня военной выставки предприниматели получали месячную прибыль Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Замена крупнейшей военной выставки Russia Arms Expo на День танкиста ударила по малому бизнесу в Нижнем Тагиле. Из-за переноса международного форума в Подмосковье предприниматели из самых разных сфер остались без клиентов и без денег.

24 марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о переносе в Подмосковье Russia Arms Expo, которая с 1999 года проходила в Нижнем Тагиле. После волны возмущения свердловчан в правительстве России придумали замену RAE — всероссийский День танкистов. Региональные власти не высказывались против, хотя активисты и общественники заявляли, что посещаемость такого мероприятия и его статус будут значительно ниже RAE.

Замена RAE на День танкиста затронет самые разные сферы бизнеса, сказала «URA.RU» член союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Людмила Варакина. Четырехдневная международная выставка обеспечивала местных предпринимателей клиентами и заказами сразу на несколько месяцев. Подготовка к выставке начиналась заранее, в город приезжали разные специалисты, которые делали богаче голодных до гостей деловых тагильчан.

«На выставке зарабатывали транспортные, рекламные компании, общепиты, предприниматели, которые участвовали в оформлении стендов, строители… Типографии печатали буклеты, книги и прочее. Нанимались артисты, музыканты, модели. Шили специальную униформу для участия в выставке. Аренда мультимедийной техники, продажа офисного оборудования для конференц-залов и пресс-центра, дорогой мебели для vip-переговорных», — перечислила всех задействованных в выставке предпринимателей Варакина.

Любовь Бердюгина 14 лет занимается сувенирным бизнесом. По словам собеседницы агентства, сейчас ее дело переживает один из самых сложных периодов за все время. За четыре дня выставки ей удавалось заработать месячную прибыль. Сейчас предприниматель надеется только на покупателей из интернета.

«Представляете, какой вес имела выставка? К ней мы делали стилизованные сувениры, различные наборы с символикой RAE. Все бизнесмены ждали ее и участвовали. Сейчас есть риск, что мое дело пошатнется. Предвидя это, мы сделали интернет-магазин, благодаря которому появилась часть покупателей из других регионов», — сказала собеседница агентства.

Со страхом в будущее смотрят начинающие предприниматели, которые готовились впервые «сорвать куш» на RAE-2017 и пустить деньги на развитие бизнеса. «Мы открылись недавно, и возлагали на эту выставку большие надежды, потому что точно знали, что в ее время можно полностью заселить хостел. Больше таких крупных мероприятий в Тагиле нет. RAE дала бы нам отличный толчок для развития», — сказала «URA.RU» замдиректора гостиницы PoduШkinn Юлия Кивиллова.

Ранее уполномоченный по туризму общественной палаты Свердловской области Руслан Щеглов привел «URA.RU» данные, согласно которым в 2015 году RAE в Нижнем Тагиле за четыре дня посетили около 46,5 тысяч человек, из которых около 35 тысяч — туристы. Интерес ко Дню танкиста у россиян значительно ниже. Когда он проходил в подмосковной Кубинке, в парке «Патриот» его посетили всего около 5000 человек.