Челябинские единороссы делят деньги, ссорятся и учатся на собственных ошибках

09:10 14 апреля 2017 0

"Единая Россия" собирает заявки на партпроекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидеры челябинских единороссов торопят депутатов городов и районов области. 15 апреля заканчивается прием заявок для включения в партийный проект «Городская среда». В рамках проекта планируется провести работы по благоустройству дворов и скверов, из федерального бюджета регион получит 1,1 млрд рублей. Из этой суммы 313 млн рублей уйдет Челябинску. Кампания проходит неровно, иногда перерастая в ссоры между народными избранниками.

Депутаты районных советов областного центра проводят в своих округах встречи с жителями. Выясняют, что именно необходимо благоустроить. Требуется собрать пакет документов — смету проекта, план, акт осмотра территории от управляющей компании, протокол общего собрания жителей и все бюллетени заочного голосования. Такие же встречи проходят во всех городах области.

Владимир Мякуш; «Формализм недопустим!» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Так, собственно говоря, и выяснится, кто из депутатов лучший лоббист для своего округа, у кого налажены контакты с избирателями, — пояснил „URA.RU“ руководитель регионального исполкома „ЕР“ Алексей Малофеев. — Мы подготовили необходимые методические материалы».

Ряд территорий еще не отчитались по сходам жителей. Кизильский, Верхнеуральский, Нагайбакский районы, Карабаш и другие муниципалитеты, среди которых есть и те, что обычно считались образцово-показательными. К примеру, Пластовский район. «Это не значит, что там не было сходов, — заявили „URA.RU“ в региональном отделении партии. — Окончательный срок 15 апреля. Но есть территории, где проявили пассивность, а, значит, районы могут не попасть в проекты».

В нескольких местных политсоветах жалуются на то, что «увязли в рутине». «К нам за последние пару недель поступило из Челябинска более 30 писем, где указано, что надо создавать дополнительные общественные советы, проводить кучу заседаний, оформлять это. Мы просто не успеваем все делать!» — рассказали «URA.RU» в одном из городов.

«Формализм недопустим, и мы будем это пресекать, — заявил „URA.RU“ лидер регионального отделения партии, спикер ЗСО Владимир Мякуш. — Не надо забывать о главной задаче — вовлечь в реализацию проектов максимально возможное количество людей. Чтобы жители принимали участие, сами определяли тот объем работ, который им необходим, контролировали процесс. Не должно быть и историй, когда где-то на местах заявляют, что округа, где наша партия не набрала много голосов, не получат денег на благоустройство».

Такая история была в Калининском районе Челябинска, где оппозиционные «ЕР» депутаты возмущались, что их не зовут на совещания в администрацию, где обсуждали распределение федеральных средств. В «ЕР» заявили, что 40 млн рублей, полученных на благоустройство района, будет распределять не партия, а специальный Общественный совет с помощью рейтингового голосования. В Курчатовском районе Челябинска сходы жителей вылились в самое настоящее противостояние между депутатами и движением «Соцгород».

Едва не закончилась скандалом и встреча одного из координаторов проекта, депутата гордумы Челябинска Дмитрия Холода в Металлургическом районе. Холод сообщил жителям, что для включения в проект надо провести межевание придомовой территории, а это может быть только за счет средств самих жителей. «Единой России» пришлось уточнять, межевание проводить необязательно.

Обсуждение остальных проектов, «Парки малых городов», «Театры малых городов», «Местный дом культуры» и «Детский спорт» проходят спокойно. Большинство объектов определили еще в период выборов в Госдуму. Особо отличился Троицк. Выяснилось, что это единственный из малых городов, где есть готовый проект реконструкции городского парка, со сметой. Быстро провели публичные слушания, оформили нужные документы и большую часть из выделенных из федерального бюджета средств, а также областные субсидии, получит Троицк. Оставшиеся деньги достанутся Копейску и Южноуральску.