08:41 14 апреля 2017 0

Навальный уже получил иск от Усманова. Может ждать еще один Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава фонда «Дар» Илья Елисеев, упомянутый в фильме-расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, намерен судиться с оппозиционером. В разговоре с журналистами Елисеев признался, что «долго не желал во всем этом пачкаться, ничего рассказывать, ничего не хотел объяснять», однако «плесень тем временем росла и росла».

«Я не могу допустить ситуацию, при которой многие СМИ распространяют очевидную ложь о деятельности наших фондов и нашего бизнеса. И авторам, и всем распространителям баек о том, как мы „работаем“ в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону», — заявил Елисеев в интервью газете «Коммерсант», подчеркнув, что это единственный правильный путь защиты репутации.

«Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о „Даре“ и его компаниях, хотя и я понимаю, что это может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей», — сказал Елисеев. На вопрос журналиста о том, зачем ему эти судебные процессы, глава фонда «Дар» заявил, что «всякому терпению есть предел» и он видит, как в России «ложь, оскорбления, политические манипуляции пытаются выдавать за норму политической борьбы».

В разговоре с журналистом «Коммерсанта» Елисеев также подробно рассказал о всех зданиях, упомянутых в расследовании ФБК и о работе фонда в целом. На вопрос об отношениях с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым Елисеев ответил, что вовсе не является ни подчиненным главы кабинета министром, ни его «банкиром» или «завхозом». По мнению главы фонда «Дар», серьезные люди не опубликуют глупости, подобной той, что содержится в фильме ФБК.

«Я вполне самодостаточен, самостоятелен, в высокопоставленных патронах не нуждаюсь. Конечно, мы прекрасно знакомы, по мере возможности встречаемся, с днем рождения друг друга поздравляем. И хотя семьями мы и не дружим, но и сына, и жену Дмитрия Анатольевича я неплохо знаю», — рассказал Елисеев.

Также упомянутую в фильме компанию Fattoria Della Aiola, которая производит кьянти в Тоскане, Елисеев назвал собственной сугубо частной инвестицией, не имеющей никакого отношения к фондам. «Моей винодельческой компании „реклама“ ФБК на руку: продажи вин и крепких напитков ощутимо выросли, — признался Елисеев. — Я теперь всерьез задумываюсь над экспортом нашего кьянти в Россию, а ведь всего пару лет назад и мечтать об этом не мог».

Ранее стало известно, что в суд на Навального подал миллиардер Алишер Усманов, также упомянутый в расследовании ФБК.