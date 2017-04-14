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14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
10:54  14 апреля 2017 0

Главный коммунальщик Пыть-Яха растратил десятки миллионов бюджетных рублей

Вода из крана. Курган, раковина, вода из крана
Жители Пыть-Яха не могут дождаться чистой воды из-за множества коррупционных скандаловФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства». Служащий незаконно перевел подрядчику почти 90 млн рублей за невыполненные работы, рассказали «URA.RU» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры провели проверку в сфере ЖКХ Пыть-Яха и обнаружили серьезные нарушения. Директор МУП «Управление городского хозяйства» заключил с подрядной организацией договор на капремонт оборудования водоочистных сооружений. Никакие работы подрядчик не сделал, а жители города так и не дождались чистой воды. Зная об этом, муниципальный служащий подписал акты приемки выполненных работ, и перечислил подрядчику порядка 90 млн рублей.

Новость по теме
В Югре бывший сити-менеджер стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело возбуждено по статье «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства». В Пыть-Яхе ранее экс-глава администрации Родика Стадлер стала фигурантом уголовного дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Обвиняемыми по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» также стали директор МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха» и заместитель сити-менеджера.

Антон Степыгин
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