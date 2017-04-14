{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 59,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
14:32  14 апреля 2017 2

В Югре похоронному бюро запретили рекламировать себя детям

Агентство ритуальных услуг расположенное в здании детского сада. Сургут, ритуальные услуги
Именно этот баннер владельцу похоронного бюро пришлось снятьФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Центр ритуальных услуг «Реквием» должен снять огромную вывеску на входе в детский сад «Гулливер». Таких договоренностей власти Сургута достигли с предпринимателем, рассказал в пятницу, 14 апреля, на брифинге в мэрии замглавы Александр Пелевин.

По словам вице-мэра, исчезновение баннера станет первым шагом администрации по урегулированию конфликта. А затем, как сообщало «URA.RU», похоронному бюро предложат переехать на другое место. «Посмотрим реестр муниципальных площадей, посмотрим, какие есть перспективы по освобождению этих муниципальных помещений. Предпринимателя та ситуация, в которой он находится, мягко говоря, тоже уже не устраивает», — прокомментировал вице-мэр Александр Пелевин.

Центр ритуальных услуг «Реквием» прославился скандальным соседством в одном здании с детским садиком и несколькими социальными учреждениями. Ранее также в Сети появилось видео, как катафалк похоронного бюро сгорел почти дотла. В городе обсуждается версия, что ритуальное агентство связано с силовиками, а раскручивание конфликта — следствие борьбы между конкурентами.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров