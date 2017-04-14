Жена Пескова не может продать квартиру в США

17:58 14 апреля 2017 0

Дмитрий Песков отчитался о доходах своей семьи Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка уже год не может продать квартиру на Манхэттене, следует из декларации, размещенной на сайте Кремля. Доход супруги пресс-секретаря президента в 2016 году составил 120 млн рублей — это в 10 раз больше, чем годовой заработок супруга.

Как следует из декларации, Песков в 2016 году заработал 12,8 миллиона рублей. При этом в 2015 году пресс-секретарь президента декларировал доходы 36,7 миллиона рублей. Как объяснял тогда Песков, это была связано с вступлением в наследство, пишут РИА «Новости».

За официальным представителем Кремля числятся три квартиры, парковочное место и два земельных участка, также в его пользовании находится жилой дом.

Супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка принесла в семью 120,8 млн рублей дохода. При этом у нее есть недвижимость за границей. Супруга пресс-секретаря президента уже год не может продать свою квартиру в США на Манхэттене.

Как ранее писало «URA.RU», Татьяна Навка выставила апартаменты на продажу после публикации в СМИ информации о «панамских документах», где фигурировало ее имя. Квартира была куплена олимпийской чемпионкой за 2,4 млн долларов. Но продается почти на полмиллиона дешевле.

Ранее была раскрыта декларация президента России Владимира Путина. В 2016 году он заработал 8,858 млн рублей.