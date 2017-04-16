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16 апреля 2017
15 апреля 2017
14:13  16 апреля 2017 0

В Белом доме предвидели провал испытаний КНДР: «Нам не нужно тратить средства на противостояние»

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, залп, ракета
Сеул готовит ответ на испытания ракеты ПхеньяномФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-президент США Майкл Пенс принял участие в экстренном заседании Совета национальной безопасности Южной Кореи в связи с запуском ракеты со стороны КНДР.

Очередные испытания баллистической ракеты состоялись в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо 16 апреля. Запуск получился неудачным: ракета взорвалась практически сразу же после старта,

Пуск ракеты не был для США сюрпризом, отметил на заседании Майкл Пенс. Ранее сообщалось, что вице-президент США узнал об испытаниях, когда направлялся в самолете в азиатское турне. Он сразу же связался с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить новость о запуске.

Советник по внешней политике США, прибывший вместе с Майклом Пенсом в Сеул, заявил, что в Белом доме предвидели провал Северной Кореи, передает НТВ. «Нам не нужно тратить средства для противостояния этому. Мы не были удивлены, мы это предвидели», — заметил он.

По предварительным данным, Пхеньян пытался провести испытания ракеты средней дальности. Сейчас в Сеуле обсуждают ответные меры.

Наталья Володина
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