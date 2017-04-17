Пермская журналистка пытается досрочно выйти из тюрьмы

10:44 17 апреля 2017 0

У Натальи Балякиной есть шанс выйти на свободу Фото: pixabay.com

Журналистка из Чайковского Наталья Балякина претендует на условно-досрочное освобождение из колонии. Однако, как стало известно «URA.RU», ей объявлены два взыскания, которые могут помешать женщине выйти из тюрьмы.

22 апреля у известной журналистки из Чайковского Натальи Балякиной, осужденной на три года за растрату 751 тысячи рублей, появится реальная возможность выхода на свободу. Женщина провела в колонии половину срока и может претендовать на условно-досрочное освобождение. Однако, по имеющейся информации, выходу Балякиной на свободу могут помешать. Сейчас она находится в больнице при пермской исправительной колонии №32.

Наталье Балякиной придется в суде доказывать право на хранение таблеток от давления Фото со страницы Натальи Балякиной в Facebook

Защита Балякиной сообщила «URA.RU», что условно-досрочному освобождению сейчас препятствуют два взыскания (за хранение таблеток без назначения врача и за нахождение в чужой палате), полученные в декабре прошлого года. Адвокаты их попытаются оспорить 18 апреля в Дзержинском районном суде. Защита осужденной утверждает, что в действительности таблетки от гипертонии были прописаны врачом, а в чужую палату к открытой форточке Балякину привезли на инвалидном кресле, потому что женщине стало плохо.

В подробной характеристике (копия имеется в распоряжении редакции) Балякиной указано, что она нарушает правила внутреннего распорядка, имеет взыскания, не принимает участия в общественной жизни. В то же время конфликтов она не создает, с представителями администрации вежлива. Однако вывод неутешительный: осужденная характеризуется отрицательно. Ранее защита Балякиной уже пыталась оспорить взыскания, но переписка с руководством колонии и прокуратурой результата не принесла.

«Осужденная Балякина более года была для администрации „хорошей“, и как только начали готовить документы на УДО, тут же одно за другим объявлены взыскания. Готовилось и третье, но, видимо, благоразумие все же возобладало», — утверждает доверенное лицо осужденной Алексей Мальцев. Собеседник добавил, что в настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку законности возбуждения уголовного дела в отношении Балякиной (в тюрьме она оказалась не в связи с журналисткой деятельностью, а из-за бизнеса в сфере ЖКХ).

Историю Натальи Балякиной «URA.RU» подробно освещало в феврале. Журналистка хорошо известна в Пермском крае не только как главный редактор газеты «Чайковские ведомости», но также как бизнесвумен и политтехнолог — она неоднократно помогала выигрывать выборы политикам на юге Прикамья.

За решеткой Балякина оказалась в качестве предпринимателя — в октябре 2015 года Чайковский городской суд приговорил журналистку к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Балякина возглавляла в Чайковском ООО «Городская управляющая компания», со счетов фирмы в 2010 году была списана 751 тысяча рублей. Следствие пришло к выводу, что Балякина фактически обналичила деньги. Из зала суда 54-летнюю журналистку, инвалида третьей группы и мать 13-летнего подростка вывели в наручниках.

Сторонники Балякиной считают, что ее уголовное дело носит характер «заказного» и, возможно, является результатом политической деятельности. В частности, у Балякиной был конфликт с Юрием Востриковым, который в 2009 году по инициативе властей региона был отправлен в отставку с поста мэра Чайковского, но в 2014 году вернулся к власти — выиграл выборы уже главы Чайковского района. А политическим союзником Вострикова называют лидера местного отделения «Справедливой России» Александра Бутузова — бывшего компаньона Балякиной по бизнесу в сфере ЖКХ, с которым журналистка также в конфликте.

Юрий Востриков в беседе с корреспондентом «URA.RU» выразил уверенность, что уголовное дело Балякиной никак не связано с политикой: «Каждый ищет способы себя защитить, но разве глава района может влиять на судебные решения? На выборах в Чайковском районе я победил уже после того, как к Балякиной в связи с ее бизнесом возникли претензии у правоохранительных органов. В своем время мы с ней даже сотрудничали. Никакого моего участия в ее „посадке“ нет». Глава Чайковского района также добавил, что с влиятельным лидером местных эсеров Александром Бутузовым он сотрудничает лишь время от времени — в случае политической необходимости.

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что Бутузов, в отношении которого также расследуется уголовное дело, в начале апреля был задержан полицией. Следствие ходатайствовало об аресте задержанного, однако суд оставил его под подпиской о невыезде. Связаться с самим политиком не удалось.