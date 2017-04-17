{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,25
Динамика за 2 недели
Евро 59,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 апреля 2017
16 апреля 2017
15 апреля 2017
14 апреля 2017
13 апреля 2017
13:55  17 апреля 2017 0

Снежный шторм сковал транспортное сообщение на Ямале

Виды Екатеринбурга, аэропорт кольцово, мчс россии, спасатели, вертолет мчс
Из-за сильного ветра на Ямале задерживаются вертолетные рейсыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за снега и сильного ветра в столице Ямала задерживают вертолетные рейсы. Запрещен выезд на крупные зимние трассы.

«Самолетное сообщение работает в штатном режиме. Вертолетное сообщение у нас приостановлено в связи с состоянием трассы до улучшения погодных условий», — сообщили «URA.RU» в справочной салехардского аэропорта.

Дорожники добавляют — из-за метели до особого распоряжение остановлено движение по двум зимникам «Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале», также закрыто движение на зимнике «Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги».

Добавим, что зимники и вертолетное сообщение для многих населенных пунктов Ямала являются единственной транспортной связью.

Как уже сообщало «URA.RU», в районе столицы Ямала бушует сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. Коммунальные службы переведены в режим усиленной работы. По данным синоптиков, шквалистый ветер должен утихнуть только к утру 19 апреля.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров