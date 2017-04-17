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Главные новости Пермского края
16:33  17 апреля 2017 0

Пермский министр образования пожертвует «золотой парашют» детям

Пленарное заседание Заксобрания. 22.10.15. Пермь, кассина раиса
Раиса Кассина давно не была в отпуске, но на благотворительность ей денег не жальФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министр образования и науки Прикамья Раиса Кассина опровергла, что получила именно «золотой парашют», однако все же направит полученную компенсацию на благотворительность. Об этом глава минобра рассказала «URA.RU»

Глава минобрнауки Пермского края Раиса Кассина отметила, что «золотые парашюты», о которых пишет пресса, являются компенсацией за неиспользованный отпуск. В частности, сама министр получила компенсацию за 10 лет работы. Ей приписывают самую большую выплату в размере 2 млн 258 тысяч.

«Я дольше всех работаю в правительстве и, действительно, не была в отпуске. Это выплаты, которые получает каждый работник при увольнении. Суммы были опубликованы с учетом всех налогов, то есть на руки мы получили едва ли не вдвое меньше. Но к предложению направить средства на благотворительность я отношусь положительно и определила для себя несколько направлений», — пояснила собеседница.

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Министр добавила, что не станет перечислять средства в фонды, а рассматривает вариант приобретения оборудования для ботанического сада пермского госуниверситета, будет оплачивает лечение и отдых детей.

Информация о значительных выплатах в общей сумме порядка 23 млн рублей, полученных чиновниками при отставке кабинета министров в январе, появилась в социальных сетях в марте и до сих пор обсуждается общественностью и СМИ. На одном из заседаний правительства временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников предложил действующим вице-премьерам и министрам направить полученные деньги на благотворительность. Известно, что ранее рекомендации последовал министр по делам Коми-округа Виктор Рычков — пожертвовал деньги на восстановление церкви, приюту, на издание книги и организации «Особые дети Кудымкара». По информации газеты «Коммерсант», свои «парашюты» направили в благотворительные фонды вице-премьеры Алексей Чибисов и Роман Кокшаров, а министр по управлению имуществом Николай Гончаров — частично.

Стефан Савелли
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