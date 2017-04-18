В Москве обсудят арест сотрудников центра реабилитации наркозависимых в Зауралье

09:53 18 апреля 2017 0

Курганский правозащитник предложил московским коллегам обсудить проблему центров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Гражданский омбудсмен Курганской области Александр Андрюков предложил правозащитникам в Москве обсудить проблему контроля деятельности центров реабилитации и адаптации лиц, страдающих алкогольно-наркотической зависимостью.

Как сообщил Андрюков «URA.RU», эту тему он предложил обсудить члену совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрею Бабушкину, а также исполнительному директору общероссийского движения «За права человека» Льву Пономареву. Встреча состоится 24 апреля.

«История с арестом сотрудников реабилитационного центра в Зауралье вызвала большой резонанс. Проблема важная. Я считаю, что нужен государственный контроль за деятельностью таких центров, чтобы там не возникала ситуация раздела бизнеса, чтобы вопросы решались эффективно. Обсудим возможность создания пилотного государственного центра. При этом средства, полученные на реабилитацию зависимых, можно было бы направить на развитие здравоохранения, — говорит правозащитник, — Интерес к этой теме есть. Если мы придем к какому-либо решению, сможем выйти с этим вопросом в общественную палату, а затем в Госдуму».

Как ранее сообщало агентство, СК РФ расследует уголовное дело по факту незаконного лишения свободы лиц, страдающих алкогольно-наркотической зависимостью, в реабилитационном центре «Ирис» Юргамышского района и издевательствах над ними. По официальным данным, пострадавших более 30 человек. В настоящее время под стражу заключены четыре сотрудника центра, в том числе его соучредители — Павел Торохтий и Дмитрий Юшков. В коттедже, который ранее арендовал «Ирис», сейчас располагается другой реабилитационный центр — «Решение».