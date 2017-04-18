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Главные новости Курганской области
14:48  18 апреля 2017 5

Уральский сенатор рассказал о новом варианте ограничения работы гипермаркетов

Встреча Сергея Лисовского со студентами КГУ. Курган, лисовский сергей
Сергей Лисовский предлагает дать право регионам устанавливать ограничения для торговых сетейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Член Совета Федерации Сергей Лисовский сообщил о корректировке законопроекта об ограничении времени работы гипермаркетов.

«Мы скорректировали инициативу, мы сейчас хотим дать право устанавливать время исполнительной власти регионов. Мы определяем законом рамки, в вопрос применения этих рамок мы даем право регионам, потому что они лучше понимают ситуацию на местах», — цитирует сенатора RNS.

По словам Лисовского, на первом этапе предлагается ограничить время работы тех торговых сетей, которые достигли в муниципальном образовании предела 25%.

Как ранее сообщало «URA.RU», группа сенаторов Совфеда во главе с Сергеем Лисовским, который представляет Курганскую область, предлагала запретить супермаркетам работу по ночам и в воскресенье. По мнению инициаторов законопроекта, ограничение поможет малым формам торговли.

Первоначально предлагалось установить время работы сетевых магазинов: по будням до 21-22 часов, по субботам — до 16 часов, а воскресенье сделать выходным днем. Жители Тюменской области высказались против таких ограничений.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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