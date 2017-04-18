15:15 18 апреля 2017 0

Врачи жалуются на ситуацию в больнице Фото: depositphotos.com © URA.RU

В распоряжении «URA.RU» появилось коллективное письмо врачей екатеринбургской городской больницы №20. В тексте утверждается, что из-за неумелого управления медицинское учреждение находится на грани закрытия.

«В настоящее время ситуация в больнице катастрофическая. Больница в долгах, поставщикам платить нечем — денег нет. Главный врач Хмельникер Семен Маркович — хороший врач и хирург, но совершенно никакой руководитель и хозяйственник. На должность начальника отдела маркетинга он привел свою знакомую из 40-й больницы. В результате имеем совсем не работающий отдел, неспособный не только развивать коммерческую деятельность, но и поддерживать работу существующих коммерческих направлений больницы. Сервисным отделением, в котором все услуги платные, руководит близкий друг Хмельникера. И непонятно, куда направлена вся прибыль от платных услуг, но больница не зарабатывает. Руководство тем временем перед новым годом повысило себе зарплаты», — утверждается в тексте письма.

Как пишут авторы послания, в больницу покупается необоснованно дорогое оборудование, а медикаменты закупаются по завышенным ценам. У сотрудников же, согласно тексту письма, из зарплаты удерживают часть индивидуальной стимулирующей надбавки за мнимые недочеты в работе.

«Сотрудникам под угрозой увольнения запрещено что-либо рассказывать о ситуации в больнице. Если городские и региональные власти срочно не вмешаются, то в скором времени спасать будет уже нечего. Разоренная больница погибнет. Уже сейчас в больнице увеличилась смертность, пациенты отказываются ехать в наш стационар на скорой, потому что у больницы такая репутация — в двадцатку ехать только умирать», — утверждается в письме.

Врачи просят горздрав провести проверку медучреждения. Получить комментарий главврача больницы Семена Хмельникера не удалось. Его секретарь сообщила «URA.RU», что руководитель находится в отъезде до понедельника. В горздраве «URA.RU» объяснили, что во время встреч с проверяющими никто из врачей не сообщал о каких-либо нарушениях.

«С текстом данного письма мы знакомы, это уже не первое письмо такого рода по поводу данной больницы. Встречи с коллективом ЦГКБ № 20 за это время проводились неоднократно. Что характерно — сотрудники больницы сами возмущены тем, что с помощью таких писем в СМИ распространяется недостоверная информация о работе больницы, в которой на самом деле сейчас происходят позитивные изменения», — добавила пресс-секретарь горздрава Татьяна Ауст.

Как уточнил «URA.RU» источник, близкий к администрации Екатеринбурга, данное письмо создали сторонники бывшего главврача Бориса Мейлаха, который был уволен с этого поста. Причины отставки доктора неизвестны.

Сотрудники горбольницы №20 уже не в первый раз привлекают внимание СМИ. В марте этого года врачи написали обращение на имя губернатора Евгения Куйвашева. Медики жаловались на ужасающие условия: в феврале им выплатили всего по тысяче рублей аванса. После публикации рассказа врачей средства на зарплаты нашлись.