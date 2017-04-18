16:02 18 апреля 2017 0

Фуат Сайфитдинов не понял возмущения коллеги из-за распределения зарплат в Думе Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Заявление депутата Алексея Аносова о несправедливом распределении зарплатных мест в Тюменской Думе — это попытка повлиять на предстоящее голосование. Такое предположение сделал председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению областного парламента Фуат Сайфитдинов в беседе с «URA.RU».

Речь идет о петиции единоросса из ХМАО Алексея Аносова. Он написал жалобу в прокуратуру из-за того, что, по его версии, ему не достанется зарплата депутата. На вакантное оплачиваемое место в Думе сейчас четыре претендента. Решить, кто из них будет получать зарплату, депутаты должны 20 апреля на предстоящем заседании.

«Мы провели заседание комитета, на котором обсудили возможность перевести еще одного депутата на неосвобожденную основу. Есть четыре претендента. Если кандидатов больше, чем мест, то в соответствии с регламентом мы делаем выбор благодаря рейтинговому голосованию на заседании Думы», — сказал г-н Сайфитдинов.

Он сказал, что заявление г-на Аносова ассоциируется у него с поговоркой о дележке шкуры неубитого медведя. «С другой стороны, это можно расценивать как попытку повлиять на предстоящее голосование», — сказал парламентарий.

Фуат Сайфитдинов был избран в Тюменскую думу по надымскому одномандатному округу (ЯНАО).