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15:36  18 апреля 2017 2

Полицейские, подозреваемые в «крышевании» интим-салонов, в СИЗО не попали

Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, задержание, наручники, суд, судебный процесс
Полицейские-взяточники пошли под домашний арестФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое высокопоставленных тобольских полицейских, попавшихся на получении взятки, находятся под домашним арестом. Об этом появилась информация в группе «Криминальный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на анонимный источник.

Информацию о заключении под домашний арест пойманных на взятке начальника отдела уголовного розыска Игоря Белозерцева и его заместителя Дениса Ефремова «URA.RU» подтвердили в Следственном комитете по Тюменской области.

«Оба бывших полицейских находятся пока под домашним арестом, который может и продлиться по решению суда», — рассказали в пресс-службе СК.

В Тобольске вечером в пятницу, 14 апреля, сотрудники отдела собственной безопасности областной полиции за взятку задержали начальника отдела уголовного розыска и его заместителя Ефремова, их взяли с поличным в интим-салоне, который они «крышевали». Как рассказал «URA.RU» анонимный источник, у отдела собственной безопасности давно была информация о том, что полицейские собирали дань со столовых, кафе и салонов красоты.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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