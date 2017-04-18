{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,98
Динамика за 2 недели
Евро 59,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:00  18 апреля 2017 3

Губернаторскую кампанию Ройзмана поддержал Ходорковский

Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
Ходорковский поддержал Ройзмана. Мэр пока ничего не ответилФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
все новости сюжета

Олигарх Михаил Ходорковский, подозреваемый в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, поддержал будущего кандидата в губернаторы Свердловской области Евгения Ройзмана.

«Удачи! То, как вы работаете политиком, ориентир для многих», — написал Ходорковский, приложив ссылку на статью в РБК о выдвижении мэра Екатеринбурга на пост главы региона.

На этот твит Евгений Ройзман ничего не ответил, однако в Instagram выложил свое фото в красной толстовке рядом с домом Севастьянова, прилегающим к резиденции свердловского губернатора. «Готовность номер один», — подписал снимок мэр, уточнив комментаторам, что ждет их на пробежку по набережной «в субботу, в 10 утра».

О том, что Евгений Ройзман идет на выборы губернатора Свердловской области, стало известно в понедельник, 17 апреля. На своей странице в социальной сети «Фейсбук» мэр разместил сообщение: «Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов». Всего за 13 минут пост набрал почти тысячу «лайков».

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров