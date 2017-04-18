Челябинские экологи попали под запрет из-за уральского олигарха

18:26 18 апреля 2017 0

Талевлин считает, что его экологический фонд закрыли из-за давления РМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский экологический фонд «За природу» ликвидирован по решению суда. Активисты связывают этот вердикт и с борьбой против Томинского ГОК, который намерена построить Русская медная компания Игоря Алтушкина, сообщил «URA.RU» глава фонда Андрей Талевлин.

«Фонд работает с 2002 года. Мы выиграли суды о полетах военных самолетов над Челябинском, не дали вступить в силу решению экс-губернатора Петра Сумина о сокращении водоохранных зон наших озер, добились запрета на ввоз отработанного ядерного топлива и-за рубежа. Но как только выиграли суд у РМК о предоставлении нам документации для проведения экологической экспертизы, началось беспрецедентное давление, закончившееся решением Верховного суда о ликвидации фонда», — говорит Талевлин.

Суд принял решение о ликвидации фонда «За природу», признав его иностранным агентом — организация в свое время получила грант Норвежского общества охраны природы на защиту окружающей среды. Талевлин одновременно возглавляет региональное отделение партии «Яблоко». Это стало поводом для предъявления претензий о незаконной политической деятельности. Кроме того, фонд вовремя не представил очередной отчет.

«РМК нашла выход, чтобы не выполнять решение суда о предоставлении нам документации по Томинскому ГОК. Это не значит, что мы перестали бороться. Будем думать, в каком формате работать теперь. Возможно, пока ничего не будем регистрировать, ведь Европейский суд по правам человека принял к производству дело о закрытии фонда».

Строительство горно-обогатительного комбината в поселке Томино в нескольких километрах от Челябинска является одним из главных экологических конфликтов на Южном Урале. Жители региона объединились под брендом СтопГОК. Их последний митинг собрал по разным оценкам от 3 до 5 тыс. человек. Нерешительная позиция власти привела к тому, что на акции выступил Алексей Навальный, заработав на этом дополнительную популярность во время визита в Челябинск. В соседнем Екатеринбурге такой же подарок оппозиционеру сделал все тот же владелец РМК Игорь Алтушкин, добивающийся строительства насыпного острова в акватории городского пруда и возведения на нем собора святой Екатерины: когда Навальный выступил против проекта, следующая акция протеста собрала в семь раз больше участников, чем предыдущая.