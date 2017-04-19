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Главные новости Пермского края
05:27  19 апреля 2017 0

«Задумайтесь, от кого рожаете». Пермский омбудсмен осудил безответственное родительство

Форум ОНФ
В Перми матери-одиночкиФото: Антон Белицкий © URA.RU

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков отреагировал на слова депутата Заксобрания Сергея Клепцина, заявившего о необходимости лишения пособий матерей-одиночек, забеременевших «после корпоративчиков».

Пермский омбудсмэн пояснил, что единовременное пособие за рождение ребенка является дополнительным социальным обязательством, решение о выплате которого определяется отдельно в каждом регионе Российской Федерации.

«Исходя из объективных условий в Пермском крае было установлено законом, что женщина должна быть в возрасте от 19 до 24 лет, впервые рожающей, проживающей на территории края не менее пяти лет и либо состоящая в официальном браке, зарегистрированном органами ЗАГС, либо с установленным отцовством», — рассказал Миков в интервью BBC.

Он также подчеркнул, что данные требования направлены на изменение отношения россиян к институту семьи:

«Сегодня каждый третий ребенок, рожденный в Пермском крае, в графе „отец“ в свидетельстве о рождении имеет прочерк. В 1990 году лишь 19% новорожденных имели прочерк в этой графе. Вы видите, какая произошла моральная деградация общества? Поэтому государство, реализуя государственную семейную политику, не вправе поощрять безответственное родительство!», — заявил Миков.

Обмудсмэн также отверг претензии автора идеи бэби-боксов Елены Котовой отметившей, что ситуации, при которых не указывается отец новорожденного, могут иметь под собой различные, в том числе, трагические основания.

«По закону даже после смерти отца ребенка можно установить отцовство. У каждого человека, появившегося на свет, есть отец. Мне, конечно, известен другой пример, но он единственный — рождение богочеловека от Святого духа. А все остальные люди, появившиеся на свет, имеют происхождение не только от матери, но и от отца», подытожил Миков.

Как сообщает BBC, после вопроса «Что делать забереневшим в результате изнасилования», обмбудсмэн бросил трубку.

Сергей Макеев
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