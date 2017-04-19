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19 апреля 2017
18 апреля 2017
17 апреля 2017
10:58  19 апреля 2017 0

Начальником челябинского «транспортного цеха» будет видный единоросс

Поездка депутатов на МУП ПОВВ. Челябинск., холод дмитрий
Депутат Дмитрий Холод будет заниматься реанимацией автобусного парка ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Кризис муниципального транспорта Челябинска
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Руководителем ООО «Общественный городской транспорт» в Челябинске назначен председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству и природопользованию городской думы Дмитрий Холод. Эту информацию «URA.RU» подтвердил мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Неделю назад на пост руководителя «Общественного городского транспорта» в статусе «и.о» назначали предпринимателя Рустама Тимуршина, директора и совладельца ООО «Первая гильдия» Рустама Тимуршина. Кандидатура многим показалась спорной. Ходили слухи, что Тимуршин имеет судимость за мошенничество, хотя официальных подтверждений этому не было, да и сам предприниматель подобные факты в своей биографии опровергал. В итоге власти сделали выбор в пользу Дмитрия Холода. «Эта кандидатура устроит всех», — заявили «URA.RU» в городской думе.

Ранее депутаты несколько раз выражали недоверие директорам транспортных МУП, требуя их отставки. Особенно много претензий высказывалось директору МУП «Челябинский автобусный транспорт» Эдуарду Маховскому. В муниципальном предприятии была проведена ревизия, вскрыто много нарушений. Итоги ревизии будут утверждены на коллегии Контрольно-счетной палаты Челябинска. Результаты аудита примут на заседании гордумы и передадут в прокуратуру.

«Здесь нужен хороший хозяйственник и политик, — пояснил „URA.RU“ Евгений Тефтелев. — Тема транспорта — это общественный вопрос. У Холода хорошая поддержка со стороны депутатов. К нему есть доверие».

Учредителем ООО «Общественный городской транспорт» является администрация Челябинска. Сюда перейдут на работу сотрудники МУП «Челябинский автобусный транспорт», попавшего под банкротство. В ООО также будет передан подвижной состав автобусного парка.

Альбина Золотухина
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