Челябинский транспорт будут спасать за счет муниципального бизнеса

13:40 12 апреля 2017 0

Челябинские автобусы передадут новой структуре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководителем ООО «Общественный городской транспорт» в Челябинске 11 апреля, во вторник, стал Рустам Тимуршин, предприниматель, специализирующийся на маршрутных перевозках. Собственником ООО является муниципалитет, поэтому кандидатура Тимуршина согласовывалась в администрации города. В Челябинске считают назначение спорным, даже утверждают, что новый директор ООО ранее имел судимость за мошенничество. В мэрии «URA.RU» заявили, что Тимуршин пока работает в статусе «и.о».

Рустам Тимуршин руководит ООО «Первая гильдия» и владеет четвертью доли фирмы, которая обеспечивает перевозку пассажиров на двух маршрутных рейсах 14 и 36. На маршрутном рынке Челябинске с 2010 года, ранее был зарегистрирован в Татарстане. «По некоторым данным, Тимуршин был судим за мошенничество и разбой», — заявил «URA.RU» на условиях анонимности один из перевозчиков.

У начальника управления транспорта Романа Болотова три одинаковых ООО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В открытых базах данных нет сведений о судимости Рустама Тимуршина. В 2015 году он баллотировался как самовыдвиженец в ЗСО Челябинской области, снялся с выборов после регистрации. Тогда публикация о судимости была обязательной, но таких данных на сайте облизбиркома нет.

«У нас пока нет сведений о его судимости, — заявил „URA.RU“ начальник управления транспорта администрации Челябинска Роман Болотов. — Официально Тимуршина еще не утвердили, его назначение в статусе „и.о“ я согласовывал с вышестоящими руководителями».

«Все вопросы к Болотову, — подчеркнул в разговоре с „URA.RU“ мэр Челябинска Евгений Тефтелев. — Он обсуждал это с Юрием Параничевым (первый вице-мэр) и Владимиром Алейниковым (вице-мэр по дорожному хозяйству). Я пока Тимуршина не видел».

В ООО, которым пока временно руководит Рустам Тимуршин, переходят работники ставшего банкротом муниципального унитарного предприятия «Челябинский автобусный транспорт» (ЧАТ). Переводятся с сохранением зарплат и соцпакетов. У ООО два учредителя — МУП «Служба организации движения» и МУП «Служба благоустройства».

«Никакой судимости у меня нет! — заявил „URA.RU“ Рустам Тимуршин, подтвердив свое назначение в статусе „и.о“ директора ООО „Общественный городской транспорт“. — В ООО, действительно, будут переходить работники МУП „ЧАТ“. Это произойдет не сразу. Я жду, когда меня утвердят в должности».

Рустам Тимуршин также сообщил, что ООО будет передан автобусный парк МУП, кроме автобусов, не подлежащих восстановлению.

«Власти решили спасти муниципальные перевозки, — предположил в разговоре с „URA.RU“ один их экспертов, — Вывести штаты и транспорт из муниципальных предприятий, которые все равно в безнадежном состоянии. Про Тимуршина ничего сказать не могу. Но он точно не является человеком Карелина, что уже само по себе хорошо. Вероятно, сыграли свою роль и данные аудита МУП, из-за которых решено отодвинуть Карелина от перевозок». Представители семьи бизнесмена Александра Карелина являются учредителями ряда коммерческих фирм, тесно связанных с транспортными МУП.

По данным СБИС, в Челябинске сейчас три ООО с одинаковым названием, «Общественный городской транспорт», но с разными ИНН. Все зарегистрированы 16 января 2017 года. С одним и тем же юридическим адресом — «Красная, 65», где находится управление транспорта администрации города). С одними и теми же учредителями в лице МУПов «Служба организации движения» и МУП «Служба благоустройства». У всех организаций один директор Евгений Рахман. Одну из «ООО-шек» и передали в руководство Тимуршину.

12 апреля в гордуме Челябинска состоялось заседание комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре. На нем присутствовал Роман Болотов. Один из депутатов спросил у Болотова, зачем городу понадобилось три ООО с одинаковым названием. В ответ прозвучало, что в каждую из ООО планировали выводить муниципальный транспорт. В одну, где уже временно руководит Тимуршин, автобусы. В другое ООО — электротранспорт, так как МУП «Челябинский городской электрический транспорт» также пытались обанкротить. Но банкротство «ЧелябГЭТ» отложилось. 28 марта уже в Верховном суде РФ отклонили требование кредиторов ввести на предприятии внешнее наблюдение. Производство по делу о банкротстве челябинского электротранспорта прекращено, второе ООО может и не понадобится. О перспективах третьего ООО пока не говорят.