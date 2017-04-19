17:36 19 апреля 2017 0

Вузы Челябинска не справляются с наплывом иногородних студентов Фото: пресс-служба Минобрнауки РФ

Губернатор Борис Дубровский попросил у министра образования РФ Ольги Васильевой помочь со строительством университетского городка в Челябинске, сообщили «URA.RU» в правительстве региона. Обращение прозвучало в ходе встречи, когда глава области рассказал о планах развития вузов Южного Урала.

«Более чем в 30 вузах Челябинской области сегодня учатся около 130 тысяч студентов. Только в ЮУрГУ, победившем в 2015 году на конкурсе „5-100“ и считающемся одним из ведущих мировых научно-образовательных центров, получают образование около 30 тыс. юношей и девушек. Многие их них приехали на Южный Урал из других регионов РФ и даже из-за рубежа», — рассказал министру Дубровский.

Однако сегодня в общежитиях Челябинского госуниверситета не хватает мест для размещения иногородних студентов и аспирантов. Но проект нового кампуса предусматривает также возведение новых учебных и лабораторных корпусов. Предложение руководства вуза поддержали в федеральном минобрнауки, но финансы под строительство не выделили, заметил Дубровский.

В свою очередь Ольга Васильева сообщила, что заявка Южного Урала на включение Магнитогорского государственного технического университета им. Носова в число опорных университетов одобрена. МГТУ вошел в список 14 вузов-победителей. Правда, федеральных денег эти вузы не получат, поскольку отнесены к так называемой «второй группе».