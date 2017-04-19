{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 апреля 2017
18 апреля 2017
17:36  19 апреля 2017 0

Дубровский просит у правительства для Челябинска студенческий кампус

Вузы Челябинска не справляются с наплывом иногородних студентовФото: пресс-служба Минобрнауки РФ

Губернатор Борис Дубровский попросил у министра образования РФ Ольги Васильевой помочь со строительством университетского городка в Челябинске, сообщили «URA.RU» в правительстве региона. Обращение прозвучало в ходе встречи, когда глава области рассказал о планах развития вузов Южного Урала.

«Более чем в 30 вузах Челябинской области сегодня учатся около 130 тысяч студентов. Только в ЮУрГУ, победившем в 2015 году на конкурсе „5-100“ и считающемся одним из ведущих мировых научно-образовательных центров, получают образование около 30 тыс. юношей и девушек. Многие их них приехали на Южный Урал из других регионов РФ и даже из-за рубежа», — рассказал министру Дубровский.

Однако сегодня в общежитиях Челябинского госуниверситета не хватает мест для размещения иногородних студентов и аспирантов. Но проект нового кампуса предусматривает также возведение новых учебных и лабораторных корпусов. Предложение руководства вуза поддержали в федеральном минобрнауки, но финансы под строительство не выделили, заметил Дубровский.

В свою очередь Ольга Васильева сообщила, что заявка Южного Урала на включение Магнитогорского государственного технического университета им. Носова в число опорных университетов одобрена. МГТУ вошел в список 14 вузов-победителей. Правда, федеральных денег эти вузы не получат, поскольку отнесены к так называемой «второй группе».

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров