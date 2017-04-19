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19 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
17:52  19 апреля 2017 0

Ректор Силин назвал 100 млн рублей «грошами» после провала в конкурсе опорных вузов

Силин Яков Петрович, силин яков
Силин нисколько не огорчился от того, что оставил свердловчан без опорного вузаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин отказался признавать неудачей-то, что его вуз не попал в обновленный список опорных вузов страны. Грант, который мог бы получить университет, собеседник «URA.RU» назвал «грошами».

18 апреля Минобрнауки опубликовало список из 22 победителей конкурса опорных вузов. УрГЭУ боролся в нем за победу с 85 конкурентами. Однако в числе триумфаторов университета не оказалось. Ректор Силин в беседе с журналистом агентства сказал, что нисколько не огорчен от того, что его вуз не стал опорным и не получил грант от федерального правительства. В 2016-м он составлял порядка 100-150 млн рублей.

«Да бросьте, это гроши. У нас годовой доход за миллиард. Мы не игнорируем возможность привлечения средств, но подать на конкурс только ради того, чтобы получить какие-то документы, — это значит угробить университет», — сказал журналисту агентства Силин.

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Силин также отказался признавать проигрыш своей неудачей. «Это не неудача. Мы участвуем в разных конкурсах, только за последние месяцы выиграли восемь грантов. — заявил „URA.RU“ ректор. — Ни с чем не связываю [проигрыш]. Там же оценивают эксперты, они, исходя из определенных критериев, выбрали победителей».

Источники агентства ранее рассказывали, что Силин «спал и видел себя руководителем опорного вуза». Заручившись поддержкой руководства региона, он развернул активную информационную и подготовительную кампанию, но в итоге ее провалил.

Силин раньше работал в уральском полпредстве президента, в 2012 году стал главой администрации губернатора, а в 2013-м участвовал в выборах мэра Екатеринбурга, которые проиграл Евгению Ройзману.

Сергей Дианов
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