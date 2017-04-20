{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,18
Динамика за 2 недели
Евро 60,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 апреля 2017
19 апреля 2017
18 апреля 2017
09:26  20 апреля 2017 0

Южноуральский мэр увольняется. Он получил предложение, от которого нельзя отказаться

Давыдов (справа) получил предложение о работе, от которого не смог отказатьсяФото: читатель URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
все новости сюжета

Глава Чесменского района Сергей Давыдов в четверг, 20 апреля, подаст заявление об увольнении по собственному желанию. Чиновнику предложили работу в столице региона, и он согласился, сообщили «URA.RU» в правительстве Челябинской области.

Новым местом службы Давыдова станет администрация Центрального района, добавил высокопоставленный собеседник.

После отставки чесменского чиновника будет объявлен новый конкурс. Консультации о кандидатуре преемника ведутся с экс-главой района, ставшим недавно председателем политсовета местного отделения «Единой России», ректором ЮУрГАУ Виктором Литовченко. По некоторым данным, должность может занять предприниматель Андрей Хренов. Он работал заместителем главы при Литовченко.

Бывший руководитель Чесменского района Александр Серков, проигравший выборы Давыдову осенью прошлого года, областными властями даже не рассматривается — у силовиков есть вопросы по реализации программы выделения жилья детям-сиротам.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров