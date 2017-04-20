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Главные новости Пермского края
09:58  20 апреля 2017 0

Пермский губернатор променял депутатов на Дворковича и Дерипаску

Поездка губернатора Решетникова в Кунгурский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, решетников максим
Максим Решетников улетел покорять СибирьФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников направился защищать интересы региона в Красноярск. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе губернатора.

В четверг, 20 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников направился на Красноярский экономический форум (КЭФ-2017). Глава региона проработает на форуме два дня.

На пятницу, 21 апреля, в программе значится сразу несколько мероприятий, участником которых станет пермский губернатор. Он заявлен на круглый стол «Российская экономика: повестка 2017-2025» наряду с вице-премьером правительства РФ Аркадием Дворковичем, президентом «Русала» Олегом Дерипаской и председателем совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексеем Кудриным.

Затем Решетников примет участие в мозговых штурмах «Ключевые вопросы реформы государственного управления» и «Новая региональная политика». На вечер намечен круглый стол «Мегапроекты в транспорте — бремя для бюджета или трамплин для экономики?».

Ранее ожидалось, что 20 апреля Максим Решетников впервые выступит в Заксобрании Пермского края с отчетом о работе правительства за прошлый год. Однако публичное знакомство с депутатами перенесено, предположительно, на май.

Стефан Савелли
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