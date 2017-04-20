15:50 20 апреля 2017 0

На публичных слушаниях теперь никто не сможет высказать свою точку зрения через голосование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минстрой Свердловской области изменил правила публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Екатеринбурге. Теперь на собраниях, где обсуждаются крупные проекты, значимые для горожан, нельзя будет голосовать. Кроме того, туда больше не пустят журналистов, а высказываться на мероприятии, по сути, будут только те, кто записался заранее.

На сайте регионального Минстроя появился приказ, который утверждает новый порядок организации и проведения публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Екатеринбурге. Положение было подписано 19 апреля (ссылка на документ), оно вступает в силу момента опубликования на официальном интернет-портале правовой информации.

Судя по тексту приказа, порядок слушаний существенно меняется. Например, из новых правил исчез такой важный для горожан пункт, как голосование. Именно этот механизм позволял власти получать обратную связь с обществом и позволял оценивать результаты. Как теперь будет оцениваться результат собрания — непонятно. В предыдущих правилах — они были утверждены около года назад, когда градостроительные полномочия перешли от города к области, — говорилось, что результаты голосования в обязательном порядке включаются в протокол собрания и должны быть прописаны итоги слушаний -рекомендации. Теперь такого пункта нет — есть только опубликование неких «итогов» слушаний.

Кроме того, из новых правил вообще исчез пункт о том, что теперь на публичные слушания могут быть приглашены журналисты. Зато на сами собрания теперь могут приходить даже несовершеннолетние — из новых правил исчез пункт, что участником слушаний может быть только житель города, который обладает «активным избирательным правом». В департаменте информполитики не сумели оперативно прокомментировать новые правила.

Судя по сайту Минстроя, в ближайшее время назначены публичные слушания по строительству дорог в Екатеринбурге, по проекту планировки и проекту межевания территории первой очереди района «Академический» (это особенно важно для жителей многоквартирных домов).

Ранее «URA.RU» рассказывало, что такой приказ готовится к подписанию. Причиной ужесточения правил, по мнению собеседников агентства стал срыв двух важных для властей региона проекта — Храма на воде и проекта планировки территории под жилую застройку РМК.