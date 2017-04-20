{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 апреля 2017
19 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
15:23  20 апреля 2017 0

Статья «URA.RU» спровоцировала проверку в свердловском правительстве. Ищут источник утечки документов

Юбилейный пленум СООО ветеранов, пенсионеров в честь 30-летия создания. Екатеринбург, тунгусов владимир
Владимир Тунгусов пытается остановить информационные утечки из правительства областиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководители правительства и Законодательного собрания Свердловской области в экстренном порядке выясняют, кто из работников органов власти предоставил «URA.RU» законопроект о частичном возвращении администрации Екатеринбурга градостроительных полномочий до официальной публикации документа в открытом доступе.

Недовольство чиновников и депутатов вызвала статья, вышедшая 18 апреля. В ней рассказывается, что губернатор Евгений Куйвашев предложил передать мэрии лишь две из шести ранее изъятых у нее функций — по утверждению правил землепользования и застройки, а также документации по планировке и межеванию территорий. Ряд представителей городской власти посчитали данное решение половинчатым и не соответствующим ранее достигнутым договоренностям.

На момент публикации статьи во внутренней базе данных Заксобрания было упоминание о внесении документа, но сам документ не был выложен даже для служебного доступа. По неофициальной версии, представители областной и городской властей продолжали политический торг. Оставалась вероятность отзыва документа и внесения в него существенных правок.

Через несколько часов после выхода материала всех, кто имел отношение к внесению документов, начали вызывать на беседы. «Это настоящая охота на ведьм», — отметил источник в Заксобрании. 20 апреля законопроект был официально выложен на сайте областного парламента в представленном в статье агентства виде.

«Первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов всегда работал в условиях политической войны и уделял большое внимание вопросам информационной безопасности», — отметил работавший в свое время с Тунгусовым политконсультант Дмитрий Гусев.

«Органы государственной власти максимально открыты для общественности. Все проекты законов проходят антикоррупционную экспертизу, размещаются на официальных сайтах. Поэтому подозревать правительство в попытках сокрытия информации не стоит», — пояснил официальный источник в кабинете министров.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров