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20 апреля 2017
18:40  20 апреля 2017 0

«Слова прапорщика, обращенные к солдату». Матвиенко осудила выступление Сафронкова в ООН

Матвиенко в центре Илизарова Курган, матвиенко валентина
Спикеру Совета Федерации не понравился стиль СафронковаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала российского дипломата Владимира Сафронкова за неуважительное выступление в ООН.

Матвиенко согласилась с тем, что Сафронкова можно сравнить с «прапорщиком», который отчитывает солдата, передает «Эхо Москвы». Изначально выступление заместителя постпреда России при ООН раскритиковал на заседании Научно-экспертного совета завкафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян.

«Несколько неудачно наш представитель в Совете Безопасности (ООН) сказал какие-то слова, с моей точки зрения, похожие на слова прапорщика, обращенные к солдату, — высказался Авакьян, обращаясь к Матвиенко, его цитирует ТАСС. — Пусть реагирует ваш комитет, как-то скажет, ну можно так себя вести?»

По словам спикера Совета Федерации, она согласна с Авакьяном и уже обсуждала вопрос с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Я сказала Лаврову (Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ) свою точку зрения, Лавров разделяет ее, — ответила Матвиенко. — Все сигналы посланы. Моя точка зрения абсолютно такая же, как ваша».

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков неделей ранее потребовал от британского коллеги Мэтью Райкрофта прекратить оскорбления в адрес России. Это произошло после того, как дипломат из Великобритании обвинил Москву в поддержке Сирии. «Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — спросил российский дипломат британского коллегу.

В социальных сетях осудили стиль разговора Сафронкова, в частности, дипломата сравнили с «пацаном с раёна». При этом в Кремле выступление российского дипломата в Совбезе ООН поддержали, отметив, что ничего оскорбительного Сафронковым сказано не было, а «проявление мягкотелости чревато последствиями».

Наталия Вершинина
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