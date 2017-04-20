Уральский депутат рассказал, как будет хоронить Ленина

19:35 20 апреля 2017 0

Владимир Сысоев (справа) уверен: в конфликте с коммунистами ему помогут христианские ценности Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Государственную Думу внесен законопроект, согласно которому останки лидера первого в мире советского государства Владимира Ленина могут быть преданы земле. Выдвинутая «Единой Россией» и ЛДПР инициатива предусматривает юридическую возможность захоронения тела предводителя партии большевиков. Инициатор погребения вождя, депутат Владимир Сысоев (представляет Тюмень, ХМАО и ЯНАО), специально для «URA.RU» рассказал, как будет признан недействительным старинный советский документ и на каком аргументе разобьется критика оппонентов из числа коммунистов.

— Кто выступил с инициативой перезахоронить тело Ленина?

— Посылом был соцопрос, проведенный «Левада-центром», в котором большинство россиян поддержало идею, что наступило время предать тело Владимира Ильича Ленина земле. Он был крещеным и по нашим обычаям должен быть похоронен должным образом. А именно: тело должно быть предано земле. Так родился проект. Мы предложили решить этот вопрос через дополнение статьи закона «О погребении». Речь идет не только о Ленине, но и о других выдающихся деятелях прошлого. Дело в том, что по документам прошлого века тело считается захороненным.

— Тогда что не так?

— Исторически Ленин считается похороненным. В 1924 году зафиксирована смерть. Было постановление президиума ЦИК, утвержденное съездом Советов, согласно которому похороны были назначены на 27 января. Но эта норма носила временный характер, и до сих пор это единственный документ, который регулирует нахождение покойного на Красной площади. Внесенный нами законопроект должен восполнить юридический пробел.

Сегодняшние депутаты намерены довершить один из самых экстравагантных проектов Александра Волошина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Как считаете, проект пройдет через Госдуму?

— Он внесен как депутатами от ЛДПР, так и от «Единой России». Есть и партийные, и беспартийные. Нас шесть человек (Владимир Сысоев, Иван Сухарев, Александр Курдюмов, Евгений Марченко, Виталий Бахметьев, Николай Брыкин — ред.), с разных регионов. Мы выражаем волю людей. Об этом сейчас говорят все. Ну сколько можно смотреть на эту мумию в самом сердце нашей страны?

— Есть версия, что Ленина уже пытался похоронить в 90-е годы экс-глава президентской администрации Александр Волошин. Главным риском тогда была реакция коммунистов. Они представляли парламентское большинство. Думаете, что теперь члены КПРФ этого допустят?

— Сегодня статус КПРФ несколько иной, нежели в те годы. Мы видим, что их численность в Госдуме сократилась в два раза. Конечно, у них свое мнение. Однако это раньше коммунисты у нас были атеистами, а сейчас это верующие, православные люди. И тут вопрос: как считает христианин? Должно быть тело предано земле?

Нужно похоронить покойного в городе, который носит его имя, Ульяновске, в прошлом — Симбирске. А те деньги, которые сейчас идут на поддержание тела в нетленном состоянии, можно потратить на установку памятника.

— Не опасаетесь ли вы, что перезахоронение Ленина может отразиться на результате президентских выборов, которые пройдут в 2018 году? Безусловно, более половины россиян поддерживают эту идею, но есть же и другая часть. Еще живы те, кто был воспитан на идеалах КПСС и для кого Владимир Ильич — живой символ.

— Ага, живее всех живых.

Давайте уже уберем это тело из политической плоскости.

Надо разумно обсуждать тему. Если большинство считает, что Ленина нужно похоронить, давай просто это сделаем.