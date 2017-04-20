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20 апреля 2017
19:35  20 апреля 2017 0

Уральский депутат рассказал, как будет хоронить Ленина

Владимир Сысоев. Пресс-конференция. Тюмень, сысоев владимир
Владимир Сысоев (справа) уверен: в конфликте с коммунистами ему помогут христианские ценностиФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Государственную Думу внесен законопроект, согласно которому останки лидера первого в мире советского государства Владимира Ленина могут быть преданы земле. Выдвинутая «Единой Россией» и ЛДПР инициатива предусматривает юридическую возможность захоронения тела предводителя партии большевиков. Инициатор погребения вождя, депутат Владимир Сысоев (представляет Тюмень, ХМАО и ЯНАО), специально для «URA.RU» рассказал, как будет признан недействительным старинный советский документ и на каком аргументе разобьется критика оппонентов из числа коммунистов.

— Кто выступил с инициативой перезахоронить тело Ленина?

— Посылом был соцопрос, проведенный «Левада-центром», в котором большинство россиян поддержало идею, что наступило время предать тело Владимира Ильича Ленина земле. Он был крещеным и по нашим обычаям должен быть похоронен должным образом. А именно: тело должно быть предано земле. Так родился проект. Мы предложили решить этот вопрос через дополнение статьи закона «О погребении». Речь идет не только о Ленине, но и о других выдающихся деятелях прошлого. Дело в том, что по документам прошлого века тело считается захороненным.

— Тогда что не так?

— Исторически Ленин считается похороненным. В 1924 году зафиксирована смерть. Было постановление президиума ЦИК, утвержденное съездом Советов, согласно которому похороны были назначены на 27 января. Но эта норма носила временный характер, и до сих пор это единственный документ, который регулирует нахождение покойного на Красной площади. Внесенный нами законопроект должен восполнить юридический пробел.

Общероссийский гражданский форум-2016. Москва, мау владимир, зверев сергей, волошин александр
Сегодняшние депутаты намерены довершить один из самых экстравагантных проектов Александра Волошина
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Как считаете, проект пройдет через Госдуму?

— Он внесен как депутатами от ЛДПР, так и от «Единой России». Есть и партийные, и беспартийные. Нас шесть человек (Владимир Сысоев, Иван Сухарев, Александр Курдюмов, Евгений Марченко, Виталий Бахметьев, Николай Брыкин — ред.), с разных регионов. Мы выражаем волю людей. Об этом сейчас говорят все. Ну сколько можно смотреть на эту мумию в самом сердце нашей страны?

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Депутаты нашли способ похоронить Ленина

— Есть версия, что Ленина уже пытался похоронить в 90-е годы экс-глава президентской администрации Александр Волошин. Главным риском тогда была реакция коммунистов. Они представляли парламентское большинство. Думаете, что теперь члены КПРФ этого допустят?

— Сегодня статус КПРФ несколько иной, нежели в те годы. Мы видим, что их численность в Госдуме сократилась в два раза. Конечно, у них свое мнение. Однако это раньше коммунисты у нас были атеистами, а сейчас это верующие, православные люди. И тут вопрос: как считает христианин? Должно быть тело предано земле?

Нужно похоронить покойного в городе, который носит его имя, Ульяновске, в прошлом — Симбирске. А те деньги, которые сейчас идут на поддержание тела в нетленном состоянии, можно потратить на установку памятника.

— Не опасаетесь ли вы, что перезахоронение Ленина может отразиться на результате президентских выборов, которые пройдут в 2018 году? Безусловно, более половины россиян поддерживают эту идею, но есть же и другая часть. Еще живы те, кто был воспитан на идеалах КПСС и для кого Владимир Ильич — живой символ.

— Ага, живее всех живых.

Давайте уже уберем это тело из политической плоскости.

Надо разумно обсуждать тему. Если большинство считает, что Ленина нужно похоронить, давай просто это сделаем.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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