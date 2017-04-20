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20 апреля 2017
19 апреля 2017
19:08  20 апреля 2017 0

В Екатеринбурге закрывается крупнейший туроператор. Для клиентов запустили «горячую линию»

Клипарт. разное. 16 апреля 2014г, закрыто, табличка, время работы, расписание
Сотрудники туркомпании заявили, что не знают ничего о закрытииФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Екатеринбурге закрывается один из крупнейших свердловских туроператоров «Юнитур-2007», который продает услуги федеральной компании Tez-Tour. Ростуризм исключил организацию из федерального реестра туроператоров, рассказал «URA.RU» президент Информационно-туристического центра Свердловской области Вадим Винер.

По словам Винера, компания была исключена из реестра 10 апреля, между тем она продолжает работать, на сайте никаких объявлений для клиентов нет. «„Юнитур“ работает как партнер Tez-Tour, глубина продаж путевок в разные страны у этой компании — по июнь. Непонятно, как она будет возвращать деньги клиентам, поэтому мы запустили „горячую линию“ для путешественников», — сказал нашему агентству Винер.

На сайте Ростуризма, действительно, опубликован приказ об исключении «Юнитур-2007» из реестра. В нем отмечается, что это сделано по заявлению туроператора «о прекращении туроператорской деятельности во всех сферах туризма».

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Вячеслав Мальцев в беседе с «URA.RU» сообщил, что «Юнитур-2007» входит в топ-10 свердловских туроператоров и является структурой Tez-Tour. Мальцев назвал изменения плановой оптимизацией и заявил, что никакой угрозы она для туристов не представляет.

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«С первого января вступили в силу изменения к федеральному закону „Об основе туристической деятельности“. Они привели к тому, что операторы оптимизируют свою деятельность, в том числе сокращают количество своих филиалов из-за сборов и дополнительных взносов за попадание в реестр. Так произошло и с Tez-Tour. Но я не вижу здесь никаких рисков, видимо, свердловская компания продолжит работать, просто под другой вывеской», — сказал нашему агентству Мальцев.

Сотрудники «Юнитур-2007» нашему агентству заявили, что продолжают работать, не знают об исключении из реестра, и попросили обратиться за комментарием в Tez-Tour. Журналист агентства отправил письменный запрос, ответ на него на момент публикации не получил.

Ранее «URA.RU» писало, что уральские туристы задумались, зачем им вообще пользоваться услугами турфирм. Дело в том, что на рынке почти полностью пропали «горящие туры», вылететь в жаркую страну за полцены теперь считается большой удачей.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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