{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
20 апреля 2017
20:59  20 апреля 2017 0

Клинцевич рассказал о письмах, где преемником Путина якобы называли Володина

Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц
Клинцевич отверг все обвиненияФото: Антон Белицкий © URA.RU

Первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отверг обвинения председателя организации инвалидов-афганцев Андрея Чепурного. Тот ранее заявил, что Клинцевич пытается «уничтожить организацию, захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов», а также называет спикера Госдумы Вячеслава Володина преемником Путина.

По словам Клинцевича, заявление Чепурного — не что иное, как попытки дискредитировать и опорочить его. Таким образом организация инвалидов-афганцев, считает Клинцевич, среагировала на проверку использования ими бюджетных средств, которую организовал сенатор по требованию 20 областных отделений этой организации.

«Сейчас всем этим активно занимаются правоохранительные органы, и Чепурному просто необходим скандал, чтобы помешать их работе», — приводит слова Клинцевича ТАСС. По словам члена Совета Федерации, никаких писем, где бы указывалось имя преемника президента России, он не писал.

«Это подделка, состряпанная с теми же неблаговидными целями, — добавил Клинцевич. — Любая графологическая экспертиза подтвердит мои слова».

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров