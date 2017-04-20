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20 апреля 2017
22:56  20 апреля 2017 0

«Перспектив у законопроекта не было». Единороссы передумали хоронить Ленина

Мойка памятника Ленину на площади 1905 года. Екатеринбург, памятник ленину, мойка, чистка, щетка, спа
Единороссы передумали хоронить ЛенинаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты фракции «Единая Россия» Евгений Марченко, Николай Брыкин, Виталий Бахметьев сняли свои подписи под законопроектом депутатов ЛДПР о захоронении Владимира Ленина. Об этом рассказал другой единоросс, Евгений Ревенко, по его словам, инициатива не была согласована с фракцией.

«Это была личная инициатива наших коллег. С фракцией и партией они не советовались. Перспектив у этого законопроекта не было в любом случае», — написал Ревенко на своей странице в социальной сети Facebook.

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Он назвал произошедшее примером того, что важно руководствоваться здравым смыслом, обладая правом законодательной инициативы. «Понимать: есть ли у тебя поддержка или нет. Если за словами политика не следует действий, то это серьезный ущерб и девальвация самого политика», — резюмировал Ревенко.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий юридический механизм для захоронения останков Владимира Ленина. Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России» и ЛДПР, рассказывал инициатор погребения вождя, депутат Владимир Сысоев (представляет в Госдуме Тюмень, ХМАО и ЯНАО). В интервью «URA.RU» Сысоев подробно рассказал о том, как реализуют идею и на каком аргументе разобьется критика со стороны коммунистов.

Наталия Вершинина
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