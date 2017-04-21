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Главные новости Челябинской области
10:11  21 апреля 2017 0

Ночью под Челябинском тушили крупный пожар. Жители взбудоражены слухами об отравленном воздухе. ФОТО

Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, пожарная машина, шеломенцево
На место пожара стянули более двух десятков машинФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 60 пожарных и 20 специальных машин в ночь на пятницу, 21 апреля, тушили пожар в мебельном цехе в поселке Бажово. Площадь возгорания составила около 1,5 тыс. квадратных метров, огонь мог перекинуться на ближайшие дома, сообщили «URA.RU» в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о вспыхнувшем под Копейском предприятии поступило дежурному в 04:20. Спустя час пожару присвоили ранг повышенной сложности: в здании было огромное количество горючих материалов, и огнеборцам пришлось работать с использованием газодымозащитных средств. В половине седьмого утра пожар был локализован, а вскоре удалось «задавить» открытое пламя. Сейчас на месте ЧП идет пролив и разбор сгоревших конструкций.

Как подчеркнули в МЧС, угрозы заражения местности или отравления воздуха нет.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Ровно два месяца назад в Челябинске сгорело другое деревообрабатывающее предприятие — цех известной мебельной фабрики «Краснодеревщик». Площадь пожара и ущерб также оказались очень велики.

Алексей Шумов
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