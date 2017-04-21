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Главные новости Пермского края
13:13  21 апреля 2017 0

Первая инициатива губернатора Решетникова грозит серьезным политическим конфликтом

Поездка губернатора Решетникова в Усолье и на Соликамскбумпром. Пермь, решетников максим
Максим Решетников взялся за экономику ПрикамьяФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников придумал, как спасти моногорода. Как сообщили в пресс-службе губернатора, инвесторов будут заманивать налоговыми льготами. Между тем, как отмечает источник «URA.RU», первая инициатива пермского губернатора может привести к серьезному политическому конфликту.

Временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников внес в Заксобрание законопроект о налоговых льготах резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданных в моногородах. Инициатива состоит в том, чтобы освободить такие предприятия от уплаты налога на имущество и установить пониженные ставки налога на прибыть — 5% на первые пять лет, начиная с того периода, когда была получена первая прибыль. В последующие пять лет ставка поднимется до 10%.

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В настоящее время ставка налога на прибыль установлена на уровне 16,5%. Исключение сделано для налогоплательщиков, которые осуществляют капитальные вложения или благотворительную деятельность.

Ранее в Прикамье была создана первая ТОСЭР — город Чусовой. Соответствующее распоряжение 23 марта подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Источник, близкий к властям региона, предполагает, что первая инициатива Решетникова касательно налогообложения может привести и к первому серьезному политическому конфликту: «Предыдущие губернаторы тоже придумывали налоговые льготы, и это всегда приводило к острым дискуссиям. Льгота для „Газпрома“ в 2013 году вообще вылилась в скандал. Учитывая, что сейчас Заксобрание сформировано из промышленников, любые привилегии для кого-то из них могут обозлить остальных».

Стефан Савелли
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