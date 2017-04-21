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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
14:42  21 апреля 2017 0

Суд арестовал бывшего южноуральского вице-мэра, задержанного за взятку

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Суд арестовал экс-замглавы Чебаркуля СоловьеваФото: Владимир Жабриков

Чебаркульский горсуд арестовал на два месяца бывшего заместителя главы по городскому хозяйству Олега Соловьева, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. При вынесении решения учитывались доводы обвинения о том, что экс-чиновник может скрыться от следствия, сообщил «URA.RU» консультант суда Антон Зеленин.

Бывшего вице-мэра задержали накануне. Он обвиняется в получении взятки в виде оплаты аренды жилья на 100 тыс. рублей от предпринимателя за помощь в заключении муниципальных контрактов по благоустройству.

Кроме того, ООО «Чебаркульгорводоканал» оплатило штраф в 15 тыс. рублей, выписанный чиновнику по итогам проверки Контрольно-счетной палаты.

Сергей Леонов
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