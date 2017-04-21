{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
20 апреля 2017
15:15  21 апреля 2017 0

Екатеринбуржец, бивший ребенка головой об асфальт, арестован

Задержание и арест. Челябинск, арест, задержание, полиция
Ближайшие две месяца мужчина проведет под стражей (архивный снимок)Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга принял решение об аресте жителя Екатеринбурга, подозреваемого в попытке убийства собственного сына. Об этом «URA.RU» сообщили в Свердловском областном суде. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — сообщили агентству в пресс-службе облсуда.

Шокирующий инцидент произошел 19 апреля на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных Командиров в Екатеринбурге: 39-летний Александр, будучи пьяным, схватил и несколько раз ударил головой об асфальт своего четырехлетнего сына. Неизвестно, остался бы ребенок жив, если бы не прохожие: двое парней вступились за ребенка, ввязались в драку с пьяным, отобрали у него мальчика и вызывали скорую помощь.

Расследованием занимается Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Следователи выяснили, что мужчина был ранее судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и грабеж, а также злоупотреблял спиртным.

Видео: Life

По словам представителя ГУ МВД по Свердловской области, плохо, что никто из очевидцев не обратился в полицию: проверка началась только после публикаций в СМИ, а самого подозреваемого задержали лишь на следующий день. Но самое печальное, что мать малыша пыталась в больнице убедить приехавших журналистов, что ребенок сам выпал из рук отца. Сегодня она также присутствовала в суде на избрании мужу меры пресечения. На его аресте настаивал лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров