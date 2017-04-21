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21 апреля 2017
20 апреля 2017
19 апреля 2017
18:15  21 апреля 2017 0

Директору пермского приюта, где насиловали щенков, ищут замену после скандала

Чебаркульская танковая бригада. Челябинская область., собачка, кутенок, щенки
После издевательств погибли три щенкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

После громкого скандала с изнасилованием зоофилами троих щенков, которые погибли в пермском приюте для собак, глава города Дмитрий Самойлов распорядился организовать конкурс для поиска нового директора муниципального приюта, а также потребовал от чиновников следить за работой учреждения.

Такое решение градоначальник озвучил после проверки приюта, в которой приняли участие общественники, а также представители прокуратуры и гордумы. Как выяснилось, в учреждение для содержания животных могли проникнуть посторонние, а животные могли перемещаться между вольерами. При этом видеокамеры не охватывали всю территорию приюта, сообщает пресс-служба городской администрации.

В итоге замначальника управления по экологии и природопользованию Лев Третьяков и директор приюта Дмитрий Киселев получили выговор. Однако мэр эту меру посчитал недостаточной, решив заменить Киселева на более адекватного управленца, а также приказав обеспечить круглосуточное наблюдение за территорией учреждения.

В ближайшее время чиновники пообещали начать проектировать новый приют, строительство которого стало возможным только после громкого скандала.

Несколько дней назад полиция Перми возбудила уголовное дело по факту гибели трех щенков в приюте. Инцидент произошел в конце марта 2017 года. Волонтеры считают, что перед смертью животных изнасиловали зоофилы. Позже это подтвердила экспертиза.

Лев Истомин
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