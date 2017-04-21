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21 апреля 2017
20 апреля 2017
20:29  21 апреля 2017 0

В Екатеринбурге воспитатель дал ребенку попить средство для дезинфекции

Новые бары и рестораны Екатеринбурга, игрушки, детский сад, детская
В детсаду проводят проверкуФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело о халатности сотрудников детского сада, где ребенка отравили чистящим средством на основе хлора.

По версии следствия, пятилетний воспитанник детского сада №72 утром во вторник обратился к воспитателю с просьбой дать ему воды, после чего воду ему налили в стакан из чайника. Ребенок сделал несколько глотков, после чего заявил о резком вкусе жидкости. В этот момент в группу вошла младший воспитатель, заявив, что в чайнике налит раствор дезинфицирующего средства «ДЭО-хлор» для чистки.

Сразу после этого ребенка госпитализировали с ожогом гортани и полости рта. Сейчас допрашивают воспитателей и руководителей дошкольного учреждения, а также родственников малыша. Назначена судебная медицинская экспертиза для определения тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, передает пресс-служба регионального СКР.

Лев Истомин
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