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07:20  24 апреля 2017 0

Пермский губернатор направился в депрессивные территории

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, решетников максим
Решетников добрался до самых сложных территорийФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников вновь направился на север региона. В пресс-службе губернатора «URA.RU» рассказали, что на этот раз в программу поездки вошли проблемные города.

В понедельник, 24 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников отправился в проблемные территории Пермского края — города Кизеловского угольного бассейна (КУБ). В Губахе, Гремячинске и Кизеле глава региона осмотрит социальные учреждения.

Кроме того, в Губахе в рамках праймериз «Единой России» по выдвижению кандидата на выборы губернатора Максим Решетников встретится с партийным активом. Ранее глава региона познакомился с единороссами запада и юга Прикамья — в Верещагино и Кунгуре.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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