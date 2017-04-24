06:06 24 апреля 2017 0

Президент США считает, что большинство избирателей доверяют ему Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп назвал главную причину своей непопулярности. По мнению главы Белого дома, в его низком рейтинге виноваты «фейковые СМИ», которые изначально настроены негативно по отношению к нему.

«Новые опросы очень хороши, если не забывать, что большинство СМИ — фейковые и почти всегда негативно настроены. Я бы всё равно обошёл Хиллари Клинтон по количеству голосов», — цитирует заявление Трампа телеканал RT. Президент США также отметил, что подавляющее большинство американцев, голосовавших за него, по-прежнему считают Трампа «сильным лидером».



Ранее NBC и Wall Street Journal опубликовали результаты опроса, показывающие, что рейтинг популярности Трампа составляет всего 40%. При этом, 54% американцев не доверяют нынешнему президенту.