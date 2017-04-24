{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
06:06  24 апреля 2017 0

Дональд Трамп назвал причину своего низкого рейтинга

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Президент США считает, что большинство избирателей доверяют емуФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп назвал главную причину своей непопулярности. По мнению главы Белого дома, в его низком рейтинге виноваты «фейковые СМИ», которые изначально настроены негативно по отношению к нему.

«Новые опросы очень хороши, если не забывать, что большинство СМИ — фейковые и почти всегда негативно настроены. Я бы всё равно обошёл Хиллари Клинтон по количеству голосов», — цитирует заявление Трампа телеканал RT. Президент США также отметил, что подавляющее большинство американцев, голосовавших за него, по-прежнему считают Трампа «сильным лидером».

Ранее NBC и Wall Street Journal опубликовали результаты опроса, показывающие, что рейтинг популярности Трампа составляет всего 40%. При этом, 54% американцев не доверяют нынешнему президенту.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров