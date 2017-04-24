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Главные новости Свердловской области
12:30  24 апреля 2017 9

Ройзман опубликовал предвыборную программу. «Борьба с фунфыриками и отказ от VIP-залов»

Итоговая пресс-конференция Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Ройзман рассказал о своих политических планахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Артемовская газета «Егоршинские вести» опубликовала интервью главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана. В материале мэр объясняет, с какой целью идет на губернаторские выборы, и рассказывает об основных моментах своей программы.

Именно «Егоршинским вестям» в конце 2015 года Ройзман впервые заявил о намерении побороться за губернаторский пост. Новый материал начинается с рассуждений о положительных чертах будущего кандидата. Мэр признается, что хорошо знает о происходящих в области событиях, осведомлен об общеобластных проблемах в сфере медицины, лесного хозяйства. Ройзман напоминает, что получил образование историка и в ходе экспедиций проехал по всем малым свердловским городам и деревням.

Главной своей задачей в случае победы Ройзман видит поддержку Екатеринбурга: «Я бы не мешал Екатеринбургу работать. Дал бы городу возможность работать и идти вперед. А основные усилия сосредоточить на глубинке. Если у Екатеринбурга будет все нормально и если он будет, как локомотив, тянуть всех, то будет хорошо для региона в целом».

Основную проблему деревень Ройзман видит в «торговле фунфыриками» и обещает прекратить незаконный бизнес с помощью силовиков. Мэр обещает переместить акцент с поддержки спорта высоких достижений на финансирование массового спорта. Отдельным пунктом его будущей программы станут развитие местного самоуправления и возвращение во всех городах прямых выборов мэров. Экономическую часть программы Евгений Ройзман готовит совместно с представителями Академии наук.

Мэр Екатеринбурга пообещал, что в случае победы составит свою команду из «технической интеллигенции, промышленников, строителей, металлургов». Он возьмет в правительство только людей, готовых отказаться от роскоши, дорогих служебных автомобилей и VIP-залов в аэропортах.

Ройзман пояснил, что ведет переговоры о выдвижении на выборах с руководителями двух партий. Он осознает, что самой сложной задачей для него станет прохождение муниципального фильтра. И рассказывает, что получает добровольную помощь в этом вопросе со стороны приезжающих к нему на встречи муниципальных депутатов.

В конце интервью Ройзман опровергает информацию о намерении принять участие в выборах президента РФ: «Кандидатом в президенты не пойду. Играть в эти игры не буду».

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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