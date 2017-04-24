Муж Лолиты ответил СБУ, выложившей откровенный снимок певицы

13:09 24 апреля 2017 6

Певицу сняли прямо с поезда Фото: Wikimedia Commons

Супруг российской певицы Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал выходку СБУ, запретившей посещать Украину артистке и выложившей в официальном аккаунте Twitter откровенный снимок.

По словам Иванова, фотографию Лолиты, опубликованную в Сети, он еще не видел. Но считает, что такие поступки со стороны ведомства недопустимы. «Это безобразие, — цитирует Иванова издание „Ридус“. — Из-за каких-то политических разногласий страдает простой народ. Самое страшное — они же отчитались о том, что чуть ли не спецоперацию провели, не пустив мать к больному ребенку».

Сама певица от любых комментариев прессе отказалась, добавляет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на представителей артистки.

Ранее в официальном микроблоге СБУ появилось фото Лолиты с обнаженной грудью с надписью на украинском языке «Нехай щастить». Снимок опубликовали после того, как певицу сняли с поезда, на котором она ехала на Украину. Артистке также на два года запретили въезд на Украину — из-за того, что в 2015 году Лолита выступала в Керчи.