{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 апреля 2017
13:09  24 апреля 2017 6

Муж Лолиты ответил СБУ, выложившей откровенный снимок певицы

Певицу сняли прямо с поездаФото: Wikimedia Commons

Супруг российской певицы Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал выходку СБУ, запретившей посещать Украину артистке и выложившей в официальном аккаунте Twitter откровенный снимок.

По словам Иванова, фотографию Лолиты, опубликованную в Сети, он еще не видел. Но считает, что такие поступки со стороны ведомства недопустимы. «Это безобразие, — цитирует Иванова издание „Ридус“. — Из-за каких-то политических разногласий страдает простой народ. Самое страшное — они же отчитались о том, что чуть ли не спецоперацию провели, не пустив мать к больному ребенку».

Сама певица от любых комментариев прессе отказалась, добавляет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на представителей артистки.

Ранее в официальном микроблоге СБУ появилось фото Лолиты с обнаженной грудью с надписью на украинском языке «Нехай щастить». Снимок опубликовали после того, как певицу сняли с поезда, на котором она ехала на Украину. Артистке также на два года запретили въезд на Украину — из-за того, что в 2015 году Лолита выступала в Керчи.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров