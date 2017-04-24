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21 апреля 2017
18:26  24 апреля 2017 0

Экс-мэр Копейска останется с электронным браслетом

Истомин. Спартак. Челябинск., истомин вячеслав
Дело Вячеслава Истомина рассмотрят в особом порядкеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Копейский городской суд Челябинской области продлил до 10 октября срок содержания под домашним арестом экс-мэру Вячеславу Истомину. Это решение принято в понедельник, 24 марта, на предварительном заседании по уголовному делу в отношении бывшего градоначальника. Первое заседание состоится 4 мая, сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

Уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке. Бывший чиновник признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Вячеслав Истомин стал сотрудничать со следствием сразу после того, как был задержан. Ему изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

Вячеслав Истомин обвиняется по п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, он получил около 2 млн рублей от предпринимателей за оформление земельных участков и заключение контракта по школьному питанию.

Альбина Золотухина
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