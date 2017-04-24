18:53 24 апреля 2017 0

Четыреста уволенных металлургов отправятся на пенсию Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Власти Челябинской области недовольны, что оставшиеся без работы сотрудники ОАО «Уфалейникель» не спешат становиться безработными официально. Объективных возможностей для возобновления работы предприятия осенью, как говорилось ранее, пока нет, сообщили «URA.RU» в правительстве региона.

Последняя печь на градообразующем предприятии была заглушена 1 апреля. Почти 1,8 тыс. человек из более чем двухтысячного коллектива уже уволены, но лишь 600 из них зарегистрировались на бирже труда. Но и этого хватило, чтобы уровень безработицы в Верхнем Уфалее составил 7,8% — при среднеобластном показателе 1,78%. Уже две ярмарки вакансий, проведенные в моногороде, не вызвали у бывших металлургов особого энтузиазма.

«Многие надеются, что осенью завод возобновит работу. Но сегодня объективных предпосылок к этому нет», — пояснил вице-губернатор Евгений Редин. «Я призываю уфалейцев воспринимать ситуацию взвешенно и прагматично, более серьезно рассматривать имеющиеся предложения на рынке труда», — добавил глава региона Борис Дубровский.

Поиски инвестора, способного возобновить профильную деятельность предприятия, продолжаются. Два из них, обозначивших интерес к «Уфалейникелю», пока не воодушевили ни руководство завода, ни чиновников. Визит представителей российско-сингапурской компании «Тяжметпром» и вовсе закончился скандалом. В столь же тяжелой ситуации находятся свердловские никельщики: на входящем в структуру компании ЗАО «ПО Режникель» также идут массовые сокращения.